Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı
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Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı

Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı.

Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre "İzolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Davutlar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan bir apartman karantina altına alınmıştır" denildi. Davutlar Mahallesi'nde karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor. - AYDIN

Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı
Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı
Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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