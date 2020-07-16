Kuşadası Körfezi'nde esrarengiz olay Kuşadası Körfezi'nde esrarengiz olay Sahil güvenlik dalgıçları Kadınlar Plajı'nda kaybolduğu iddia edilen kişiyi arıyor Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Plajı'nda gece yüzerken yardım istediği ve kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu.

Kuşadası Körfezi'nde esrarengiz olay

Sahil güvenlik dalgıçları Kadınlar Plajı'nda kaybolduğu iddia edilen kişiyi arıyor

AYDIN - Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Plajı'nda gece yüzerken yardım istediği ve kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Yapılan aramalara rağmen belirtiye ulaşılamaması üzerine dalgıçlar ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarını durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda denize giren genç bir kadın saat 21.00 sıralarında denizde yüzen ve yardım isteyen bir erkek gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle birlikte Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve Dalış Emniyet GüvenlikKomutanlığı'na bağlı dalış timi mensubu dalgıçlar olay yerine geldi. Havadan, karadan ve mobil radarla yapılan tüm çalışmaların yanında, DAGEK dalgıçlarının da yaptığı kapsamlı deniz dibi arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Tüm kıyıları tek tek tarayan sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar denizde kaybolduğu iddia edilen kişiye ulaşamadı. Yaklaşık bir saat ihbar edilen bölgede arama yapan dalgıçlar gece olması nedeniyle arama çalışmalarını durdurdu.

"Ürkmez'de kaybolan 37 yaşındaki kadın henüz bulunamadı"

Bu arada, Sahil Güvenlik ekiplerinin ayrıca Kuşadası Körfezi'nde Ürkmez mevkii açıklarında da denizde kaybolduğu iddia edilen 37 yaşındaki Burcu Fasha isimli kadına da tüm aramalara rağmen 3 gündür ulaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA