Kuşadası Körfezi'nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası Körfezi'nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:49
Kuşadası Körfezi'nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde 6 ayrı noktaya bırakılan 72 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde 6 ayrı noktaya bırakılan 72 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.20 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 6 can salı içerisindeki toplam 72 düzensiz göçmen başarılı operasyonlarla kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sahil güvenlik botlarına alınarak, Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi'nde 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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