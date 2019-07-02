Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapımorganizasyonuyla 4. kez gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali "Her zaman iyi müzik" sloganıyla yola tam gaz devam ediyor!

5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali,Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar BölgesiSevgi Plajı' nda gerçekleşecek.

%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye' nin yeni gençlik kanalı Milyon Tvekranlarından da yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler