Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da
Kuşadası Gençlik Festivali, 10 ile 14 Temmuz tarihleri arasında muhteşem kadrosu ile müzikseverlerle buluşacak.
Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapımorganizasyonuyla 4. kez gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali "Her zaman iyi müzik" sloganıyla yola tam gaz devam ediyor!
5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali,Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar BölgesiSevgi Plajı' nda gerçekleşecek.
%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye' nin yeni gençlik kanalı Milyon Tvekranlarından da yayınlanacak.
Kaynak: Bültenler
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