Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
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Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı

Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi 12 günlük matem orucunun ardından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi 12 günlük matem orucunun ardından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kusadası'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından aşure günü düzenlendi. Etkinlik Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası Cemevi'nde gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe teşkilatı eksiksiz

katıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'ın da katıldığı etkinlikte dualar edilip yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Aşure Günü'nün düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, " 12 günlük matem orucumuzun bitmesinin ardından aşure günümüzde bir araya geldik. Bugün aramızda olan tüm canlara teşekkür ederim. Biz Türkiye'nin demokratları ve ilerici güçleri olarak Kerbela ve benzeri olayların her zaman karşısında olduk. Bundan sonra da halkların kardeşliği ve demokratik bir ülke mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı
Kuşadası Cemevi'nde 3 bin kişiye aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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