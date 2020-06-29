Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz aerobik kursu Kuşadası Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen aerobik kursu devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen aerobik kursu devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen aerobik kurslarına vatandaşları davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Ücretsiz aerobik kursumuz haftanın beş günü devam ediyor. Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda uzman antrenör eşliğinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak verilen, aerobik kursu kayıtları için detaylı bilgileri 444 71 14 numaralı telefondan alabilirsiniz " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA