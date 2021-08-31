Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen
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Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güzelçamlı Mahallesinde yakınlarına ait tekneyle açılan üniversite öğrencisi Batu Şahin Armağan, tekneye eşlik eden yunusları görünce o anları telefonuyla kayıt altına aldı.

Su yüzeyine zaman zaman çıkan yunusların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Zaman zaman yunusların kendilerine arkadaşlık ettiğini aktaran Armağan, hayvanları her gördüğünde heyecanlandığını söyledi.

Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen - Haberler
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