İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı

03.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:33

Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat'ın tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşkenceye maruz kaldığı söylenen kurye ise konu hakkında yaptığı açıklamada telefonunun kırıldığını ve köpek dışkısının üstüne oturtmaya zorladığını anlattı.

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

"KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ÇALIŞTILAR"

Kurye Renas D., kan donduran olayın detaylarını Uçankuş'ta anlattı. Telefonla yayına bağlanan kurye, "Zorla beni içeri alıp, üzerime kapıyı kilitlediler. İpek Hattat ve sevgilisi beni evlerinde alıkoydular. Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar. Ben patronumu beklerken bana 'Git köpeğimin işediği pede otur' dedi. İpek Hattat alkol kokuyordu. İpek Hattat bana şiddet uygularken sevgilisi alkol veriyordu" dedi.

İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Zeki Müren Hande Soral Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:33:06. #1.15#
title