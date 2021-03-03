İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı

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Sosyetenin ünlü ismi İpek Hattat'ın tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini, evde alıkoyduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşkenceye maruz kaldığı söylenen kurye ise konu hakkında yaptığı açıklamada telefonunun kırıldığını ve köpek dışkısının üstüne oturtmaya zorladığını anlattı.

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kurye Renas D., geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

"KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ÇALIŞTILAR"

Kurye Renas D., kan donduran olayın detaylarını Uçankuş'ta anlattı. Telefonla yayına bağlanan kurye, "Zorla beni içeri alıp, üzerime kapıyı kilitlediler. İpek Hattat ve sevgilisi beni evlerinde alıkoydular. Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar. Ben patronumu beklerken bana 'Git köpeğimin işediği pede otur' dedi. İpek Hattat alkol kokuyordu. İpek Hattat bana şiddet uygularken sevgilisi alkol veriyordu" dedi.