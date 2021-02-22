Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde çalışan kuryelerin kulandığı elektrikli bisikletleri çalan 2 şüpheli yakalandı.

Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı elektrikli bisikletler çalındı. Polis, kuryelerin siparişleri bıraktığı sırada 6 elektrikli bisikleti çalanları yakalamak için güvenlik kameralarını incelerken, Erenler ilçesinde evlerini tespit etti. Eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) yakalandı. Evde yapılan aramada 3 elektrikli motosiklet ele geçirildi. E.Ö.'nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ