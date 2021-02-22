Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı
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Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

22.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:05
Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde çalışan kuryelerin kulandığı elektrikli bisikletleri çalan 2 şüpheli yakalandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde çalışan kuryelerin kulandığı elektrikli bisikletleri çalan 2 şüpheli yakalandı.

Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı elektrikli bisikletler çalındı. Polis, kuryelerin siparişleri bıraktığı sırada 6 elektrikli bisikleti çalanları yakalamak için güvenlik kameralarını incelerken, Erenler ilçesinde evlerini tespit etti. Eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) yakalandı. Evde yapılan aramada 3 elektrikli motosiklet ele geçirildi. E.Ö.'nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı
Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı
Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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