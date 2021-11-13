Kurum: "2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak" - Haberler
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Kurum: "2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı. (2)

"Milletimizin sağlığı için, güvenliği için, huzuru için hep bu anlayışı en üstte tuttuk. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor"

"Bugün baktığımızda 54 milyon vatandaşımızın yuvalarını güvenli hale getirerek bu kapsamda riskli binalardan kurtulmalarını sağladık"

"2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak. Bu çerçevede iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz"

Kurum: 2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak

Kurum: 2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak

Kurum: 2053'de inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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