(YILBAŞI TATİLİ) Kuruluş Osman neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman bu hafta yok mu? - Haberler
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(YILBAŞI TATİLİ) Kuruluş Osman neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman bu hafta yok mu?

(YILBAŞI TATİLİ) Kuruluş Osman neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman bu hafta yok mu?
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Bugün ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu? merak etti. Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman bu akşam olmayacak mı? Kuruluş Osman neden yok? Detaylar sizlerle...

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu?

Kuruluş Osman her Çarşamba saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

Bugün ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Kuruluş Osman 1 hafta yılbaşı arası verdiği için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün ATV'de Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı oynanacak.

  • 19:00 - atv Ana Haber
  • 19:45 - Süper Kupa'ya Doğru
  • 20:45 - Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa
  • 22:50 - Kupa Töreni

Kuruluş Osman neden yok? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Kuruluş Osman niye yok, neden yok, bu hafta yok mu?

Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah'la yüzleşiyor!

Şeyh Edebalı zindana atılıyor

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Burak Özçivit

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Yiğit Uçan

Açelya Özcan

Ömer Ağan

Özgür Akar

Seda Yıldız

Abidin Yerebakan

Serkan Tatar

Didem Balçın

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Ümit Belen

Erkan Avcı

Emin Gürsoy

Ahmet Yenilmez

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