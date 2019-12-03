: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı

03.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:15

ATV'nin iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizideki performansıyla tam not aldı. Oyunculuğuyla hayran bırakan yakışıklı oyuncu eşi Fahriye Evcen'e olan aşkıyla adeta gıpta ettiriyor.

AŞK PAYLAŞIMI

Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bırakan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bu kez sosyal medya paylaşımıyla hayran bıraktı.

SETTE OĞLU VE EŞİNİ ÇOK ÖZLÜYOR

Uzun bir süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit dizinin yayın haytına başlamasıyla vaktinin büyük bölümünü sette geçiriyor. Oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen'i çok özleyen Özçivit, eşi ve oğlunun set ziyaretleriyle özlemini gideriyor.

"SOĞUKTA AŞK BAŞKADIR"

Uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü çift hayranlarına sürpriz yaptı. Eşi Fahriye Evcen'le olan samimi fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaşan Özçivit'e beğeni yağdı. Ünlü çiftin takipçileri, "Soğukta aşk başkadır" yorumunda bulundu.

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