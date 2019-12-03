Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le aşk pozunu paylaştı. Yakışıklı oyuncunun sürpriz aşk paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
ATV'nin iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizideki performansıyla tam not aldı. Oyunculuğuyla hayran bırakan yakışıklı oyuncu eşi Fahriye Evcen'e olan aşkıyla adeta gıpta ettiriyor.
AŞK PAYLAŞIMI
Çekimlere başlandığı ilk günden itibaren büyük bir heyecanla beklenen tarihi yapım seyirciyi kendine hayran bırakan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bu kez sosyal medya paylaşımıyla hayran bıraktı.
SETTE OĞLU VE EŞİNİ ÇOK ÖZLÜYOR
Uzun bir süredir Kuruluş Osman'daki Osman Bey karakterine titizlikle hazırlanan Burak Özçivit dizinin yayın haytına başlamasıyla vaktinin büyük bölümünü sette geçiriyor. Oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen'i çok özleyen Özçivit, eşi ve oğlunun set ziyaretleriyle özlemini gideriyor.
"SOĞUKTA AŞK BAŞKADIR"
Uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü çift hayranlarına sürpriz yaptı. Eşi Fahriye Evcen'le olan samimi fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaşan Özçivit'e beğeni yağdı. Ünlü çiftin takipçileri, "Soğukta aşk başkadır" yorumunda bulundu.
Haber Videosu: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı
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Dizinin müzikleri değişmeli artık benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dizi bence cok iyi! ertugrul gazi geri gelirse dahada guzel olur ve tabiki turgut alpe gelirse.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Verdikleri poz güzel , dizi cöp .Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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eee tabi dizinin sizin için çöp olmaması demek dizide yarı çıplak oyuncuların olması, bolca vuruşmalı olması anlamına geldiği için size göre dizi çöp9 1 Yayından Kaldır