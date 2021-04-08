Kuruluş Osman gelecek bölüm fragmanı! Kuruluş Osman 54. Bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman 53. bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN 54. bölüm FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 53. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 53. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 54. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 53. bölüm izlemek için tıklayınız!

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜMDE NE OLDU?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?