Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

14.10.2020 23:12 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:15
Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Kumral Abdal "Emin Gürsoy" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Kumral Abdal karakteridir. Peki Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Emin Gürsoy kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA KUMRAL ABDAL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini "Emin Gürsoy" canlandırmaktadır.

Kuruluş Osman'da Kumral Abdal karakterini kim canlandırıyor? Emin Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Emin Gürsoy, (d. 12 Mayıs 1968), Güney, Denizli), Türk oyuncu.

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev aldı. Ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katılarak çeşitli oyunlarda roller üstlendi. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Sibel filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

EMİN GÜRSOY ROL ALDIĞI DİZİLER

2020- : Kuruluş Osman : Kumrul Abdal

2017-2020 : Kalk Gidelim : Sefer Zeytin

2014-2016 : Yeşil Deniz : Hicabi Makascı

2014 : Bir Yusuf Masalı : Terzi Yakup

2012 : Ustura Kemal : Niko

2011 : Yamak Ahmet : Emin

2010 : Küstüm Çiçeği : Reşat

2010 : Kış Masalı : İsmail

2008-2009 : Baba Ocağı : Recep

2007-2008 : Genco : Sefa

2006-2007 : Yeşeren Düşler : Deli Fazıl

2006 : Eylül : Veysel

2005 : Canım Annem : Cemil

2004 : Çınaraltı : Kadir

2003 : Hayat Bağları : Kuşçu

1998-2002 : Deli Yürek : Kuşçu

1998 : Üvey Baba : Kemal

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