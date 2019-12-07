Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in kuşağında cep telefonu unutulması sosyal medyaya damga vurdu

07.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:34

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

DUA SAHNESİYLE ZİRVEYE OTURMUŞTU

Dizide başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturmuştu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerimi doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kuran eğitimi aldığı iddia edilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

KUŞAĞINDA TELEFON UNUTTULAR

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki bir hata ise bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında unutulan telefonu fark eden izleyiciler sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

"O TELEFONU BİR ZAHMET ÇIKARSAYDINIZ"

Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

KURULUŞ OSMAN'IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.