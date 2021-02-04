Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor?

04.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:33
Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor?

Kuruluş Osman bugün 44. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın son sahnelerinde Bamsı'nın sırtından bıçaklandığı görülüyor. Bunun üzerine izleyiciler Bamsı ölecek mi, Bamsı Beyrek karakteri diziden çıkacak mı onu merak etti. Peki, Bamsı ölüyor mu, öldü mü?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Bamsı ölüyor mu merak edildi. Nurettin Sönmez diziden mi çıkacak? Bamsı'yı kim canlandırıyor? Bamsı karakteri ölecek mi?

KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLÜYOR MU?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Bamsı Beyrek'in sırtından bıçaklandığı görülmektedir. Bunun üzerine Bamsı ölecek mi, diziden mi ayrılacak soruları soruldu. Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi kesin bir bilgi bulunmuyor. Buna ek olarak Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor?

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı. ATV'nin resmi Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 00:33:30. #1.14#
title