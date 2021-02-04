Kuruluş Osman Bamsı ölüyor mu? Bamsı Beyrek karakteri ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden mi ayrılıyor?

Kuruluş Osman bugün 44. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın son sahnelerinde Bamsı'nın sırtından bıçaklandığı görülüyor. Bunun üzerine izleyiciler Bamsı ölecek mi, Bamsı Beyrek karakteri diziden çıkacak mı onu merak etti. Peki, Bamsı ölüyor mu, öldü mü?