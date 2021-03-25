Kuruluş Osman 52. Bölüm fragmanı! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruluş Osman 52. Bölüm fragmanı! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle

25.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:17
Kuruluş Osman 52. Bölüm fragmanı! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle

Kuruluş Osman 51. bölüm izle! Kuruluş Osman dizisinin 51. bölümü ardından Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm özeti! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle

Kuruluş Osman 51. bölüm full izle! Kuruluş Osman 51. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman 51. bölüm seyret! Kuruluş Osman 51. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 51. bölüm tamamı izle! Kuruluş Osman 52. son bölüm fragmanı izle.

KURULUŞ OSMAN 52. bölüm FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 51. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 51. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 52. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM FRAGMANI!

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 51. Bölüm izlemek için tıklayınız!

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey'in hedefinde İnegöl var!

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

Haber Yorumları (1)
VATANDAS: Bu filmin senaristi ve yönetmeni acilen değişmesi lazım.osman bey gibi belki elli yılda bir filmi çekilecek bı hikayeyi böyle amatörce hatalarla tüketmeye hakkınız yok.osman beyin replikleri,mimikleri etrafıni kırıp döken asabi halleri, on kişiyle çekilen savaş sahneleri vs vs acilen değişmesi lazım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Rasim Öztekin Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman 52. Bölüm fragmanı! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 51. bölüm izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:32:30. #1.16#
title