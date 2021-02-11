Kuruluş Osman 45 bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman 46 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm detayları...

Kuruluş Osman 45. bölümü ile önceki akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izle! Kuruluş Osman 45 bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman 46 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm detayları...

Kuruluş Osman 45. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 10 Şubat tarihli son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbe indirmeyi planlayan Nikola'nın Dündar Bey'den destek talep etmesi Kuruluş Osman son bölümüne damga vurdu. Tuzağa düşen Bamsı Bey'in akıbeti merak dolu anlara neden olurken, Targun'un Bala Hatun'la ilgili planı çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yer aldığı ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman dizisi bu akşam 45. yeni bölümüyle ATV ekranlarına geldi! İşte, Kuruluş Osman son bölüm olan 45. bölüm ayrıntıları..

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...