Kurulukta Çıkan Yangın Evlere Sıçramadan Söndürüldü 29 Haziran 2021, 09: 24
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Kurulukta Çıkan Yangın Evlere Sıçramadan Söndürüldü 29 Haziran 2021, 09: 24

Kurulukta Çıkan Yangın Evlere Sıçramadan Söndürüldü 29 Haziran 2021, 09: 24
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Musapınarı mevkiinde çıkan yangında maddi hasar oluşurken yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

İlçemiz Musapınarı mevkiinde çıkan yangında maddi hasar oluşurken yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Musapınarı Mevkii 755. Sokak'ta Nevzat Çelik'e ait evin kuruluğunda yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan Belediyemiz İtfaiye Ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında soğutma çalışması yapılarak yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatılırken yangının büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi.

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İlçemiz Musapınarı mevkiinde çıkan yangında maddi hasar oluşurken yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Musapınarı Mevkii 755. Sokak'ta Nevzat Çelik'e ait evin kuruluğunda yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan Belediyemiz İtfaiye Ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında soğutma çalışması yapılarak yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatılırken yangının büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi.

Kaynak: Habermetre

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Kurulukta Çıkan Yangın Evlere Sıçramadan Söndürüldü 29 Haziran 2021, 09: 24 - Haberler
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