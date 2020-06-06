Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
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Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı

Van'ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan bir taziye çadırıyla bağlantılı olarak virüs bulaşan kişi sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün ihmali sonucu virüs bulaşan kişi sayısı ise 15'e yükseldi. Yetkililer, sayının artmasından endişe ediyor.

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
06.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:15

Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı koronavirüs vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi.

Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

ASKERE GİDEN GENCİN TESTİ POZİTİF

Bu arada, Çaldıran İlçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

KENTTE TOPLAM 530 VAKA

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, kentteki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.

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