Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
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Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Muazzez Ersoy'u ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Muazzez Ersoy'u ağırladı. Türk Sanat Müziği'nin "Nostalji Kraliçesi" Muazzez Ersoy, 2 yıllık mecburi aranın ardından, önceki gece sevenleriyle İstanbul boğazının eşsiz ortamında, Kuruçeşme Açıkhava'da buluştu. 

2 buçuk saat sahnede kalan Muazzez Ersoy, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran sevenlerine gerçek bir Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. Sevenleri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek Muazzez Ersoy'a eşlik ettiler. 

ALLAH'IN İZNİYLE BU PANDEMİYİ SAVACAĞIZ

"Allah'ın izniyle bu pandemiyi savacağız, daha sık birlikte olacağız" diyen Muazzez Ersoy, konserinde beyaz ve siyah olmak üzere 2 kostüm giydi. Kostümler, Nur Yerlitaş'ın ekibinde başterzisi olan Asiye Birben tarafından, tam 1 ayda hazırlandı. 10 kilo ağırlığındaki beyaz kostümüne, yarı değerli Swarovski taşlar elde teker teker işlendi. Muazzez Ersoy, konserinin ikinci bölümünde ise siyah ve yeşil renkli tulum tercih etti.   

KONSERİN GELİRİ "KIZILAY"A

Muazzez Ersoy, geceden elde edilen gelirinin bir kısmını Kızılay'a bağışladığını açıkladı.


Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti
Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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