ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi" hangi rengin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"KURU TÜTÜN YAPRAĞINI ANDIRAN KIZILIMSI KAHVERENGİ" HANGİ RENGİN SÖZLÜK TANIMIDIR?

A: Ekru

B: Lila

C: Fuşya

D: Taba

Cevap :D