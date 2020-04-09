Kuru otlar yangın çıkardı...Yoldaki yoğun duman sürücüleri tedirgin etti
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Çankırı, Korgun, Yerel

Kuru otlar yangın çıkardı...Yoldaki yoğun duman sürücüleri tedirgin etti

Kuru otlar yangın çıkardı.

09.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:21

Kuru otlar yangın çıkardı...Yoldaki yoğun duman sürücüleri tedirgin etti

ÇANKIRI - Çankırı'da yol kenarında biriken kuru otların tutuşması sonrasında meydana gelen küçük çaplı yangın korkuya neden oldu.

Çankırı-Korgun yolu Ayan köyüne yakın bir alanda güneşli alev alan otlar çalılıkları da tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri, tarlada çalışan işçiler fark etti. Ellerindeki kazma ve küreklerle alevlere müdahale eden işçiler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alarak söndürebildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın sonrasında her iki şerit de yoğun dumanla kaplandı. Güzergahı kullanan sürücüler de yoğun dumanlar arasından yavaşlayarak geçti.

Kuru otlar yangın çıkardı...Yoldaki yoğun duman sürücüleri tedirgin etti

Kaynak: İHA

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