Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
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Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da evinin bahçesindeki kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle budamak isteyen bir kişi, makinenin elinden kayması sonucu boğazını keserek ağır yaralandı.

Konya'da evinin bahçesindeki kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle budamak isteyen bir kişi, makinenin elinden kayması sonucu boğazını keserek ağır yaralandı.

Olay, 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Abdullah P., evinin bahçesinde bulunan kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti. Çevredeki komşu ve yakınlarına 'boğazım kesildi' diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Abdullah P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından bahçeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. - KONYA

Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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