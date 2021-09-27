Kurtulmuş: 'Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır' - Haberler
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Kurtulmuş: "Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır"

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. (2)

Kurtulmuş: Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır

Kurtulmuş: Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır

Kurtulmuş: Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır

Kurtulmuş:
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurtulmuş: 'Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır' - Haberler
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