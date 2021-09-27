Kurtulmuş: "Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır"
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. (2)