Kurtulmuş: CHP, '15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı özür dilemelidir

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, "Çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan CHP'dir. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse ' 15 Temmuz örtülü bir darbedir' sözünden dolayı da CHP özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mustafa Hamarat ve işadamlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına yanıt verdi.

Kurtulmuş, asgari ücret tespiti çalışmalarına ilişkin ise "Maalesef bir kez fiyatı yükselen şey geriye gelmiyor. Bunu dengelemek için özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave tedbirler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en başında asgari ücret geliyor. İnşallah hakkaniyet ölçüleri içerisinde gerçekten emekçilerimizin de bir asgari ücretinin hükümetimiz tarafından belirleneceğini ümit ediyoruz" dedi.