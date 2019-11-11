Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu
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Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.

11.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:34
Kurtların saldırdığı 9 küçükbaş hayvan telef oldu

'nın ilçesine bağlı Yenicearmutçuk köyünde kurtlar, 9 küçükbaş hayvanı telef etti.


Yenicearmutcuk Köyü Muhtarı Akif Uyar, yaptığı açıklamada, "Köyümüz halkından hayvancılık yapan ' a ait küçükbaş hayavanlar, Alışlıyayla mevkiinde ikiye bölünmüş ve bu fark edilmemiş. Akşam eve dönüşte hayvanların bir kısmının olmadığı tespit edildi ve gece boyunca arama çalışmaları yapıldı. saatlerinde 9 adet küçükbaş hayvanın köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan Alışlıyayla mevkiinde kurtlar tarafından telef edildiği görüldü. Ayrıca köylülerimiz sabah ilçe merkezine giderken kurtları yol kenarında görmüşler. Ali Sak kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayı ilgili makamlara bildirdim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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