Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, oyuncuları kim?
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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, oyuncuları kim?

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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, oyuncuları kim?

Yıllar önce yayınlanan ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, oyuncuları kim?

Merakla beklenen ve yeni ismi ile yayınlanmaya başlayacak Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu nedir? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda, oyuncuları kim?

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizide Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur ve Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinde yer alacağı yönündeki haberleri "Böyle bir teklif yok" diyerek yalanladı. Ancak buna rağmen dizinin hayranlarının yaptığı paylaşımlarından dolayı iddiaların ardı arkası kesilmemeye başladı.

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA?

Dizinin yıllar sonra gündem olmasıyla ilişkin bir yazı yazan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, şunları söyledi: "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?" isimli yazısında şunları yazdı: "Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.

Dilek Ulusan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:20:53. #1.16#
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