Kurtalan'da park halindeyken alev alan araçta hasar oluştu

Kurtalan ilçesinde park halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.

Kurtalan ilçesinde park halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.

Kurtalan Devlet Hastanesi bahçesinde gece saatlerinde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ve hastanenin güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Araçta hasara neden olan yangın anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay