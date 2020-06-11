Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen bebeği banyoda fayans üzerine düşürdü İstanbul'da kalp atışlarını duyamadıkları çocuğu için kürtaja onay veren ve bıçak altına yatan talihsiz kadın, işlem tamamlandıktan sonra evine geldi. Durumu kötüleşen kadın, cenini banyoda zemine düşürdü.

Üçüncü çocuklarını bekleyen Ü.A ve O.A çifti, 13 haftalıkken bebeğin kalbi durduğu için kürtaja onay verdi. Operasyondan 2 saat sonra taburcu olan Ü.A., eve geldiğinde kürtajla alındığı söylenen bebeği banyoda zemine düşürdü.

İstanbul'da iki çocuk sahibi Ü.A. (45) ve O.A. (42) çifti, üçüncü bir çocuklarının daha olacağını 28 Şubat'ta tesadüfen öğrendi. Çift, rutin hamilelik kontrolleri için iki kez Üsküdar Çamlıca'daki E. Hastanesi'ne gitti. Üçüncü kontrol için 30 Mart'ta hastaneye gidildi.

Çift kürtaj işlemine onay verdi

Op. Dr. Asuman S., anne Ü.A.'yı ultrasona aldı. Doktor ultrasonda bebekten kalp atışı alamadığını söyledi. Ancak durumdan emin olmak için Ü.A.'yı, radyoloji doktoruna gönderdi. Dr. Y.A. da bebekten kalp atışı alamadıklarını rapor etti. Artık çocuğun yaşamadığından emin olunduğu için alınması kararlaştırıldı. Çift kürtaj işlemine onay verdi.

"Her şey yolunda, çocuğu aldık''

Üç doktorun imzası ile işleme başlandı. Kürtaj işlemini Op. Dr. Asuman S. yaptı. İşlemden sonra Dr. Asuman S., anne Ü.A.'ya "Her şey yolunda, çocuğu aldık. Patolojiye parça gönderdik. 15 gün sonra sonucunu alırsınız" dedi.

"Kusma esnasında rahmimden bir parça düştü''

Ödemeyi yapan çift, evlerine gitmek üzere hastaneden ayrıldı. Baba A., eşini eve bıraktıktan sonra, çocuklarını almak üzere kapıdan döndü. Anne Ü.A., eve girdikten kısa süre sonra kötüleşmeye başladı. Kusmaya başlayan Ü.A.'nın kanaması oluştu. Tam bu esnada dehşet verici olay yaşandı. Ü.A. o anları ifadesinde şöyle anlattı: "Kusma esnasında rahmimden bir parça düştü. Baktığımda cenin olduğunu gördüm."

Anne şok geçirdi doktoru aradı

Şok geçiren Ü.A., hemen eşini aradı ve durumu anlattı. Baba O.A. eve girdiğinde eşinin anlattığı tablo ile karşı karşıya kaldı. O.A. hemen hastaneyi aradı; işlemi yapan doktora ulaşmaya çalıştı. Doktorun asistanı ile görüşen çift, kürtajla alındığı söylenen çocuğun yere düştüğünü bildirdi. Telefondaki kişi çifte özetle "Doktor ile görüştüm. Düşen cismin cenin olamayacağını, kan pıhtısı olabileceği söyledi" dedi. Anne Ü.A. bu yanıta tepki gösterdi.

Savcı talimatı ile eve cenaze aracı çağırdı

Çift hastane ile sağlıklı bir iletişim kuramayınca O.A. hemen 112 acil servisini aradı. Gelen ekip anne A. ile ilgilendi. Ekip, olayın adli boyutu olduğunu, hemen polise de haber vermelerini söyledi. O.A. polisi aradı, durumu bildirdi. Aramadan 5 dakika sonra olay yeri inceleme ekibi eve geldi. Savcı talimatı ile eve cenaze aracı çağırdı. Gelen araç cenini, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürdü.