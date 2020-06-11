Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen bebeği banyoda fayans üzerine düşürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen bebeği banyoda fayans üzerine düşürdü

İstanbul'da kalp atışlarını duyamadıkları çocuğu için kürtaja onay veren ve bıçak altına yatan talihsiz kadın, işlem tamamlandıktan sonra evine geldi. Durumu kötüleşen kadın, cenini banyoda zemine düşürdü.

Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen bebeği banyoda fayans üzerine düşürdü
11.06.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:14

Üçüncü çocuklarını bekleyen Ü.A ve O.A çifti, 13 haftalıkken bebeğin kalbi durduğu için kürtaja onay verdi. Operasyondan 2 saat sonra taburcu olan Ü.A., eve geldiğinde kürtajla alındığı söylenen bebeği banyoda zemine düşürdü.

İstanbul'da iki çocuk sahibi Ü.A. (45) ve O.A. (42) çifti, üçüncü bir çocuklarının daha olacağını 28 Şubat'ta tesadüfen öğrendi. Çift, rutin hamilelik kontrolleri için iki kez Üsküdar Çamlıca'daki E. Hastanesi'ne gitti. Üçüncü kontrol için 30 Mart'ta hastaneye gidildi.

Çift kürtaj işlemine onay verdi

Op. Dr. Asuman S., anne Ü.A.'yı ultrasona aldı. Doktor ultrasonda bebekten kalp atışı alamadığını söyledi. Ancak durumdan emin olmak için Ü.A.'yı, radyoloji doktoruna gönderdi. Dr. Y.A. da bebekten kalp atışı alamadıklarını rapor etti. Artık çocuğun yaşamadığından emin olunduğu için alınması kararlaştırıldı. Çift kürtaj işlemine onay verdi.

"Her şey yolunda, çocuğu aldık''

Üç doktorun imzası ile işleme başlandı. Kürtaj işlemini Op. Dr. Asuman S. yaptı. İşlemden sonra Dr. Asuman S., anne Ü.A.'ya "Her şey yolunda, çocuğu aldık. Patolojiye parça gönderdik. 15 gün sonra sonucunu alırsınız" dedi.

"Kusma esnasında rahmimden bir parça düştü''

Ödemeyi yapan çift, evlerine gitmek üzere hastaneden ayrıldı. Baba A., eşini eve bıraktıktan sonra, çocuklarını almak üzere kapıdan döndü. Anne Ü.A., eve girdikten kısa süre sonra kötüleşmeye başladı. Kusmaya başlayan Ü.A.'nın kanaması oluştu. Tam bu esnada dehşet verici olay yaşandı. Ü.A. o anları ifadesinde şöyle anlattı: "Kusma esnasında rahmimden bir parça düştü. Baktığımda cenin olduğunu gördüm."

Anne şok geçirdi doktoru aradı

Şok geçiren Ü.A., hemen eşini aradı ve durumu anlattı. Baba O.A. eve girdiğinde eşinin anlattığı tablo ile karşı karşıya kaldı. O.A. hemen hastaneyi aradı; işlemi yapan doktora ulaşmaya çalıştı. Doktorun asistanı ile görüşen çift, kürtajla alındığı söylenen çocuğun yere düştüğünü bildirdi. Telefondaki kişi çifte özetle "Doktor ile görüştüm. Düşen cismin cenin olamayacağını, kan pıhtısı olabileceği söyledi" dedi. Anne Ü.A. bu yanıta tepki gösterdi.

Savcı talimatı ile eve cenaze aracı çağırdı

Çift hastane ile sağlıklı bir iletişim kuramayınca O.A. hemen 112 acil servisini aradı. Gelen ekip anne A. ile ilgilendi. Ekip, olayın adli boyutu olduğunu, hemen polise de haber vermelerini söyledi. O.A. polisi aradı, durumu bildirdi. Aramadan 5 dakika sonra olay yeri inceleme ekibi eve geldi. Savcı talimatı ile eve cenaze aracı çağırdı. Gelen araç cenini, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Yasmin Erbil Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen bebeği banyoda fayans üzerine düşürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 09:14:30. #1.14#
title