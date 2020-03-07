Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu
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Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, köye inen kurdun saldırısı sonucu bir çiftçiye ait 5 koyun telef oldu.

07.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:51
Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu

MUĞLA'nın ilçesinde, köye inen kurdun saldırısı sonucu bir çiftçiye ait 5 koyun telef oldu.

Yatağan ilçesinin Şeref Mahallesi'nde oturan çiftçi , sabah saatlerinde bahçesine gitti. Özler, bahçedeki 5 koyunun telef olduğunu gördü. Son günlerde kurt sesleri duyduklarını belirten Özler, koyunlarına kurdun saldırdığını söyledi. Koyunlarının ölümünden dolayı üzüntü yaşadığını belirten Özler, koyunlarını toprağa gömdü.


Kaynak: DHA

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