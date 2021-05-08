Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı

Efsanevi şarkıcı Kurt Cobain'in 1993'te çekilen fotoğrafları kısa süre önce açık artırmaya çıkarılmıştı. Cobain'in bu sefer de 6 tel saçı, iki bin 500 dolar (yaklaşık 20 bin TL) açılış fiyatıyla satışa sunulacak.

ABD'li müzik efsanesi Kurt Cobain'in 6 saç telinin Led Zeppelin, The Beatles gibi gruplara ait diğer eşyalarla birlikte açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi.

Kurt Cobain'in 6 adet saç teli, müzik dünyasının ünlü müzayede evi Iconic Auctions aracılığıyla açık arttırmaya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre saç telleri Cobain'in Nirvana'nın ilk stüdyo albümü "Bleach" için turneye çıktığı sırada 1989'da kestirdiği saçlarından oluşuyor.

AÇILIŞ FİYATI 20 BİN LİRA

Açık artırmayla satılacak olan Cobain'in saçlarının açılış fiyatı iki bin 500 dolar (yaklaşık 20 bin TL) olarak belirlendi.

Öte yandan fotoğrafçı Jesse Frohman, sanatçının ölmeden birkaç ay önce çekilen fotoğraflarının NFT olarak satılacağını açıklamıştı. 1993'te yapılan çekimlerde 104 fotoğrafın yer aldığı belirtilmişti.