Kurşun döktürmek caiz mi?

Dini konular arasında en çok merak edilen konulardan olan kurşun döktürme konusunda detaylar merak ediliyor. Peki, kurşun döktürmek caiz mi?

Kurşun döktürmek caiz mi, konusu dini konular arasında dikkat çeken ve vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birdir. Peki, kurşun döktürmek caiz mi? İşte, detaylar?

KURŞUN DÖKTÜRMEK CAİZ Mİ?

Nihan Hatipoğlu, kurşun döktürmek caiz mi konusunda şu yorumu yapmıştır:

"Kurşun döktürmenin faydası yok. Böyle şeylerden medet de ummanın faydası yok. Medet de ummayacağız. Bir problemden etkilenmişse, bir vesvese, bir büyü bir sihirden etkilenmişse, böyle bir korkunuz varsa ellerimiz açacağız. 'Yarabbi sıkıntımı gider diyeceğiz. Kurşun dökmekle de bir şey elde edemeyiz.'" İfadelerini kullandı.