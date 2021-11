Kürsüde sinirlerine hakim olamayan Akşener'den içinde "Yavşak" geçen sert sözler

TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok sert ifadeler kullandı.

"TÜRKKAN'IN SİNİRLERİNE HAKİM OLMASI GEREKİRDİ"

Bingöl'de şehit yakınına küfreden milletvekili Lütfü Türkkan için "Hata yaptı, hislerine yenik düştü" diyen Akşener, konu üzerinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi. Akşener, "Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de bunun üzerine yürüyeceksiniz. Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü, elbette bu hatayı maruz görecek değiliz." dedi.

"YAVŞAK YAVŞAK KONUŞANLARA PROVOKASYON YAPTIRABİLİRSİNİZ"

Hükümete yönelik sert sözler söyleyen Akşener, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Milletle bağlarını koparmış bu zihniyetin artık Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimiz de artık bu gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyor. O nedenle tüm provokasyonlara rağmen İYİ Parti her geçen gün büyüyor. Millet bizi çağırıyor. Biz de bu kutlu çağrıyı duyuyor il il, ilçe ilçe memleketi geziyoruz. Milletimizi dinliyor, dertlerine çözümler üretiyoruz. Zannetmeyin harlayarak gürleyerek bizi geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında p.rno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun."

