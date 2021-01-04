Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme
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Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme

04.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:20
Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme

Fenomen isim Kürşat Juan'ın 'Alayına' klibi yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya yerleşti.

Fenomen isim Kürşat Juan'ın 'Alayına' klibi yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya yerleşti. Klip 3 milyondan fazla izlendi. Juan'ın çıkardığı 'Alayına' klibinin sözleri de çok konuşuluyor. Şarkının sözlerinde TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler olduğu görülürken bu konu üzerinde binlerce paylaşım yapıldı.

Kaynak: Hürriyet

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