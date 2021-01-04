Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme

Fenomen isim Kürşat Juan'ın 'Alayına' klibi yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya yerleşti. Klip 3 milyondan fazla izlendi. Juan'ın çıkardığı 'Alayına' klibinin sözleri de çok konuşuluyor. Şarkının sözlerinde TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler olduğu görülürken bu konu üzerinde binlerce paylaşım yapıldı.

Kaynak: Hürriyet