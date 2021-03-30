Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı
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Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkması sonrası gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Kürşat Ayvatoğlu'nun ilişiği kesilen AK Parti'den 3 bin lira aldığı öğrenildi. Ayvatoğlu, aylık gelirinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks otomobilinde kokain kullanırken ortaya çıkan görüntüleri sonrasında parti ile ilişiği kesilmişti. AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddiaları ise bizzat Dağ tarafından yalanlanmıştı.

EV HAPSİNDE

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra iki kez gözaltına alınan Ayvatoğlu, dün mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile ev hapsine çarptırıldı.

PARTİ'DEN 3 BİN ALDI, AYLIK GELİRİ 30 BİN

Emniyetteki sorgusu sırasında "gelir getirici herhangi bir gelirinin olup olmadığı ve geçimini nasıl sağladığı" sorularını yanıtlayan Ayvatoğlu'nun, AK Parti'deki görevinden aylık 3 bin lira, otomobil alım satım işleri ile de aylık 30 bin lira geliri olduğunu söylediği belirtildi.

Ayvatoğlu, 2016'da babasının vefat etmesinden sonra annesi ve ablası ile birlikte yaşadığını belirtirken, annesi ile ablasının herhangi bir işinin olmadığını ancak gerek babasından kalan emekli maaşı, gerekse Kastamonu'daki iki dairenin kirası olarak 8 bin lira gelir daha olduğunu anlattı. Ayvatoğlu, arabaları ve lüks yaşamı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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