Kürşad Oğuz kimdir? Kürşad Oğuz kaç yaşında, nereli? Kürşad Oğuz hayatı ve biyografisi!

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KÜRŞADOĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973, Çankırı doğumlu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 1995'te başladığı gazetecilik hayatında Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Gazeteci yazar Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken 2020 Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu.

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