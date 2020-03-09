Küresel piyasalara petrol şoku: Tarihinin en kötü hafta başlangıcından biri
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Opec, Dünya

Küresel piyasalara petrol şoku: Tarihinin en kötü hafta başlangıcından biri

Küresel piyasalar, hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı.

09.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:02
Küresel piyasalara petrol şoku: Tarihinin en kötü hafta başlangıcından biri

Küresel piyasalar, hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı.


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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