Küresel Haber Forumu
TRT World sunucularından Ali Mustafa'nın moderatörlüğünde Filipinler merkezli ABS-CBN medya şirketinden Haber Müdürü Yardımcısı Regina Ging Reyes, Tayland merkezli PBS medya şirketinden Yönetici Danışmanı Thepchai Sae Yong ve TRT World Dijital İçerik Yöneticisi Yusuf Özhan'ın katıldığı...
TRT World sunucularından Ali Mustafa'nın moderatörlüğünde Filipinler merkezli ABS-CBN medya şirketinden Haber Müdürü Yardımcısı Regina Ging Reyes, Tayland merkezli PBS medya şirketinden Yönetici Danışmanı Thepchai Sae Yong ve TRT World Dijital İçerik Yöneticisi Yusuf Özhan'ın katıldığı oturumda, Kaşıkçı cinayetinin dijital medyadaki ve uluslararası medyadaki etkileri tartışıldı.
Kaynak: AA
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