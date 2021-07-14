Kurbanlıklar yayladan indirildi bayram hazırlıkları başladı

Kurbanlıklar yayladan indirildi bayram hazırlıkları başladı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kurban bayramı hazırlıkları başladı.

Kurbanlıklar yayladan indirildi bayram hazırlıkları başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kurban bayramı hazırlıkları başladı. Ülkenin dört bir yanına götürülecek olan kurbanlıklar yayladan indirildi.

Kurban bayramına sayılı günler kala ilçeye bağlı yüksek rakımlı yaylalarda beslenen koyun ve keçiler besiciler tarafından yayladan indirilerek kamyonlara yüklendi. Gaziantep, Adana, Mersin gibi büyük şehirlere götürülecek olan kurbanlıkların iki gündür aralıksız sevkiyatları yapılıyor. Binlerce koyun ve keçi ülkenin dört bir yanında pazarlarda satışa çıkarılacak. Kürtçe konuşan Ahmet Ceylan adındaki bir besici bu yıl kuraklığın kurbanlıkları da vurduğunu söyledi. Ceylan, "Her yıl bu yaylalara geliyoruz bu yıl kuraklık nedeniyle pek verim alamadık. Bayram yaklaştığı için buradan diğer şehirlere sevkiyat yapıyoruz. Bu yıl inşallah kurbanlık satarsak yüzümüz gülecek. Her yer kurudu. Koyun ve keçilerimizi satışa çıkarıyoruz" diye konuştu.

(SRD-AKK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe