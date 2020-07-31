Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
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Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın'da, sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç, restorana girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olay, garsonun kurbanlık koçu yakalamasıyla sona erdi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

31.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:06

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bartın'da, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girdi. Müşterilerin panik yaşadığı o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GARSON HIZLI REFLEKSİ İLE KOÇUN İÇERİYİ DAĞITMASINI ENGELLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan restoranda yaşandı. Kurbanlık koç, sahibinin elinden kurtularak yol kenarında bulunan ve kapısı açık olan restorana girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi.

Sahibinin elinden kaçan koç restorana girdi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Garsonun yakaladığı koç, arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık içinde izlediği olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sahibinin elinden kaçan koç restorana girdi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Bartın
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