Kurbanlık boğanın, boynuzlarından tutan sahibini savurduğu anlar kamerada TRABZON'un Of ilçesinde, kurbanlık boğa, boynuzlarından tutan sahibini savurarak düşürdü.

TRABZON'un Of ilçesinde, kurbanlık boğa, boynuzlarından tutan sahibini savurarak düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla boğa yere yatırılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Of'un Yazlık Mahallesi'nde kesilmek için hazırlanan kurbanlık boğa, sahibi tarafından boynuzlarından tutuldu. Boğayı yere yatırmaya çalışan kişi, boğanın başını çevirmesiyle yere savruldu. Kurban sahibi hemen ayağa kalkarken, boğanın yerden kalkmaması için büyük çaba sarf edildi. Çevredekilerin kısa süreli paniği cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: DHA