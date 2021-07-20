Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
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Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta kurban kesmek için kesimhaneye adeta akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tokat'ta kurban kesmek için kesimhaneye adeta akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tokat'ta özel bir kesim hanede hisseli kurban kesimi yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kurbanların kesim ve parçalanma işlemlerini takip eden vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttuğu görüldü. Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının sağlanamadığını kaydetti. Tokat çevre yolu şehir bağlantı girişine araç park edilmesi nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri yolu açmak için çalışma yaptı. - TOKAT

Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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