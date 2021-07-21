Kurban kesen kişinin kılacağı namaz! Kurban kesmeden önce neler yapılır? Kurban kesilince kılınan namaz nasıl kılınır, namazda neye niyet edilir?

Kurban bayramında yapılacak ibadetler araştırılmaya devam ediyor. Bu ibadetlerden biri de kurban kesmeden önce kılınacak namaz olarak geçmektedir. Peki kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı? Kurban kesmeden önce kılınacak namazda neye niyet edilir? Kurban kesmeden önce neler yapılır? Kurban kesilince kılınan namaz nedir? Kurban kesilince kılınacak namaz nedir? Kurban kesen kişinin kılacağı namaz nedir?

Kurban kesilince kılınacak namaz nedir? Kurban kesen kişinin kılacağı namaz! Kurban kesmeden önce neler yapılır? Kurban kesmeden önce namaz kılınır mı, namazda neye niyet edilir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Dini açıdan bakıldığında kurban, Allah'a daha yakın olabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmek adına gerçekleştirilen ibadettir. Bu ibadet kapsamında kesilecek olan kurbanın usulüne uygun bir biçimde kesilmesi gerekir ve bu amaç ile birlikte kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilmekte olan kurbana udhiyye adı verilir. Peki, Kurban kesmeden önce kılınacak namaz nedir, nasıl kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz nedir?

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NELER YAPILIR?

Kurban kesmeden önce yapılması ve yerine getirilmesi gereken kıstaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban edilecek olan hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyanet, okunması gereken duaları da detaylandırdı.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekmek gerekir.

Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti (Hanefîlere göre) yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191).

Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NAMAZ KILINIR MI?

Kurban kesmeden önce kılınacak özel bir namaz yoktur ancak genellikle iki rekatlık şükür namazı kılınır.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE KILINAN NAMAZDA NEYE NİYET EDİLİR?

İki rekat olan şükür namazı, namaz kılmanın mekruh olduğu ya da kerahat zamanlar dışında daima kılınabilir. Namazın edası esnasında secdede Allah'a şükredilir ve bununla beraber edilebildiği kadar dua edilir. Şükür namazına başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir.

KURBAN KESİLİNCE KILINAN NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?

Dikkat edilmesi bir nokta olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.