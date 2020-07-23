Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek Vekaleti alınacak kurban hisseleriyle bu yıl, yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıt'ada yaşatacak.

Vekaleti alınacak kurban hisseleriyle bu yıl, yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıt'ada yaşatacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 16 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay vekalet bedellerini ise yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirledi.

Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay, 2020 kurban bağış kampanyası ile ilgili "Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız vacip olan kurban ibadetlerini yerine getirmek için, kurbanlarını kendileri kesip pay edebilecekleri gibi, Kızılay gibi kurumlara da kurban bedelini verip kurbanlarının kesilmesini talep edebilirler. Kızılay'ımız, geliştirdiği bu model ile yurt içi ve yurt dışında İslami şartlara uygun olarak, özenle seçilen kurbanlıkları, veteriner hekimler tarafından kontrollü bir şekilde, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, kurban bayramının ilk üç günü modern kombinalarda kesim işlemini yapıyor. Kesilen kurbanların bir kısmı bayramda dağıtılırken, bir kısmı da Kızılay'ın entegre et tesislerinde son teknoloji kullanılarak ve hijyenik ortamlarda kıyma ve kuşbaşı olarak paketlenip yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ambalajlanıyor" dedi.

Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay şunları söyledi: "Bilindiği üzere şubemizin mahallelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarda; gıda kolisi ile birlikte en az ikişer paket de Kızılay'ımızın kurban etlerinden hazırlamış olduğu"kuşbaşı ve kıyma paketleri de veriyoruz. Böylelikle bağışçılarımızın, kurban bağışlarını yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olmasını da sağlamış oluyoruz.Uygulanan bu model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece kurban bayramında değil, yıl boyu ete kavuşuyor." - BURSA

Kaynak: İHA