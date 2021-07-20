Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bayram günü 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bayram günü 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairede ikamet ettikleri öğrenilen Suriye uyruklu aile ve bina sakinleri panikle binayı boşalttı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki meraklı gözlerle yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan bayram günü yangın paniği yaşayan mahalli ise söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

(Ömer Faruk Yıldız - Batuhan Altınbaş/İHA)

Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi! O anlar kamerada
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi! O anlar kamerada
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Milyon dolarlık yat küle döndü, zarar çok büyük
Milyon dolarlık yat küle döndü, zarar çok büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Neslihan Atagül Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanı çatı katı yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 19:55:57. #1.15#

title