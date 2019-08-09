Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 10:44

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Dinçer mesajında, toplum olarak bir bayrama daha kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram günlerinin, milletin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu anımsatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bizde bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız. Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup, inancımız gereği kesilen kurbanlarla yaratanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu Kurban Bayram'ında kutsal topraklarda bulunan ve hac vazifesini yerine getirmeye hazırlanan tüm hacılarımızın ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diliyorum. Ayrıca eşsiz fedakarlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tüm Aksaraylı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA