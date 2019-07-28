Kuran kursundaki ikramlar dikkati çekiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Hacı Murat Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ahlak eğitiminin verildiği yaz kursu, ikramlarıyla da dikkati çekiyor.

Bahçesinde semaverde çay demlenen, kuzine sobada patates közlenen Esentepe Mahallesi'ndeki camide yaz kurslarına katılan çocuklara, Şarkışla Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde hazırlanan yemekler ikram ediliyor.

Şöminede kebap, etli ekmek, sac tava, karpuz, mısır haşlaması ve kahvaltı ikram edilen ve haftada bir gün mahalle büyüklerini ziyaret eden çocuklar, kurslarla hem sosyalleşiyor hem de Kur'an-ı Kerim ve ahlak eğitimi alıyor.

Cami müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Camide bu yıl çocuklara 3 bin porsiyon sac tava ve etli ekmek ikram ettiklerini anlatan Arslan, "Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kıymetli ağabeylerimizden, cemaatimizden ve sevdiğimiz insanlardan destek alarak yapıyoruz. Yardımlarını bize emanet ediyorlar, biz de bu memleketin çocuğuna ikram ediyoruz." dedi.

Arslan, amaçlarının tüm çocuklara İslami bilgileri verebilmek olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımız, dinini öğrensin, peygamberini sevsin, vatanını, milletini, istiklalini, istikbalini düşünsün, adaletten, doğrudan, güzelden, iyiden yana tavır alsın istiyoruz." diye konuştu.

Camideki uygulamadan çok mutlu olduğunu aktaran mahalle sakinlerinden Ömer Babadağ, "Hacı Murat Camisi'nde çocukları cıvıl cıvıl görünce, Allah'a sonsuz şükrediyorum. Hocamızdan da Allah razı olsun. Yardım yapanlardan Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şerife Öztürk de müezzin Arslan'ın, çocuklara günlük patates ve mısırlarını hazırladığını ve semaver çaylarını hiç eksik etmediğini belirterek, çocukların camiye gelmesini sağlamak için hizmetten ödün vermediğini belirtti.

Çocuklardan Gül Nisa Aslan ise kendisini yaz kursuna gönderen babasına ve müezzin Arslan'a teşekkür ederek, kursta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA