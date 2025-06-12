ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde 185. ayette Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KURAN-I KERİM'DE BAKARA SURESİ'NDE 185. AYETTE RAMAZAN AYIYLA İLGİLİ HANGİSİ YAZAR?

A: Kuran'ın indirildiği ay olduğu

B: Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu

C: Kıyamet'in kopacağı ay olduğu

D: Kabe'nin yapıldığı ay olduğu

Cevap : A