Kuraklıktan etkilenen Gediz Nehri'nin debisi yağışlarla yükseldi

MANİSA (AA) - Ege Bölgesi'nde geçen yaz kuraklık nedeniyle bazı bölümleri kuruyan Gediz Nehri, geçen hafta etkili olan yağışlarla eski günlerine döndü.

Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçtikten sonra denize dökülen, verimli Ege ovalarında yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar arazinin sulamasında kullanılan Gediz Nehri'nin debisindeki yükseliş üreticiyi sevindirdi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, AA muhabirine, 2 yıldır bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinin yaz aylarında tamamen kuruduğunu hatırlattı.

Üreticinin kaygılı günler geçirdiğini anlatan Şenol, "Son bir haftadır Ege Bölgesi ve özellikle de Manisa'ya düşen yağışlarla nehrimiz eskisi gibi yoğun şekilde akmaya başladı. İnşallah bu yağmurlar devam eder, hem ülkemizde hem de bölgemizdeki kuraklığımız son bulur." dedi.

Nehir üzerinde bulunan ve geçen yaz kuruma noktasına gelen Marmara Gölü'nde de su seviyesinin yükselmesi için Ahmetli ilçesindeki regülatörden su salınmasını istediklerini ifade eden Şenol, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimize her zaman duyurumuzu yapıyoruz. Bu sıkıntılı günlerimizde suyumuzu idareli kullanalım. Devlet desteği olan damlama sulama sistemine geçelim. Bölgemizde damlama sulamaya geçiş yüzde 60 civarında. Çiftçilerimiz bu yönde genel olarak duyarlılar ama kalan kısmının da arazilerini hızla damlamaya dönüştürmesini bekliyoruz."